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На рынок вышла обновлённая китайская «Газель»
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На рынок вышла обновлённая китайская «Газель» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг JMC объявил о старте продаж обновленного фургона Teshun, являющийся копией Ford Transit 1986 года выпуска.
После рестайлинга экстерьер JMC Teshun почти не изменился, однако появилось несколько новых модификаций и большой перечень опции.
Отметим, что Ford Transit второй генерации выпускался в Китае на законных основаниях с 1997 по 2017 годы. Но в прошлом году завершился срок лицензии на производство автомобиля. Однако китайские специалисты не растерялись и изменили внешний вид микроавтобуса, назвав его JMC Teshun. Добавим, что российскую ГАЗель первого поколения тоже «скопировали» с американской модели Transit.
В отличие от донора китайский коммерческий фургон получил другие фары головного света, модернизированную решетку радиатора трапециевидной формы, измененные бампера и улучшенную компоновку салона.
Кроме того, «посвежевший» автомобиль предлагается в нескольких комплектация с разной колесной базой, грузоподъемностью, длиной и высотой кузова.
В движение фургон приводится 2,4-литровым движком мощностью 136 л.с. или 2,8-литровым дизельным агрегатом с отдачей 108 сил. Сочетаются они с 5-ступенчатой механикой. Система привода только задняя.
Минимальная стоимость грузового фургона начинается от 101 300 юаней (924 тыс. рублей), а микроавтобус на 16 мест можно приобрести за 142 700 юаней (1,3 млн рублей).
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