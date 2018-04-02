Сколько стоит Legacy в рублях?

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Компания Subaru огласила рублевые цены на седан Legacy 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru огласила рублевую стоимость седана Legacy, который вернулся на российский рынок. Модель будет доступна в двух комплектациях, самая дешевая из которых оценена в 2 069 000 рублей.
В перечень стандартного оснащения Subaru Legacy входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, подогрев руля и всех сидений, кожаная отделка салона, электропривод передних кресел, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, 18-дюймовые колеса, а также светодиодные фары.
Вне зависимости от версии седан комплектуется 2,5-литровым бензиновым двигателем, отдача которого составляет 175 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с вариатором. Все модификации Legacy оснащаются системой постоянного полного привода.

Комплектации и цены Subaru Legacy

Elegance 2 069 000 руб.
Premium ES 2 219 900 руб.
Ранее компания Subaru вывела на российский рынок обновленный универсал повышенной проходимости Outback. Для этой модели, помимо агрегата 2.5, доступен еще и мотор 3.6 мощностью 260 лошадиных сил. Цены на пятидверку начинаются с 2 399 000 рублей.
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