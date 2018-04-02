Бестселлер Kia Rio популярен в центре, на юге и востоке страны

Бестселлер Kia Rio популярен в центре, на юге и востоке страны По данным ООО «Автостат Инфо» бестселлер российского рынка Kia Rio (6545 ед. и 6,74% от рынка) возглавляет рейтинги продаж в феврале в достаточно значимых Федеральных Округах: Центральном, Поволжском, Южном, Уральском и Сибирском.

Так лидерство Kia Rio удерживает во Владимирской (58 ед.), Калужской (48 ед.), Краснодарском крае (313 ед.), Курганской (48 ед.), Москве (633 ед.), Московской (755 ед.), Нижегородской (218 ед.), Пензенской (68 ед.), Респ. Адыгея (63 ед.), Респ. Башкортостан (318 ед.), Респ. Бурятия (8 ед.), Респ. Татарстан (380 ед.), Ростовской (182 ед.), Саратовской (121 ед.), Свердловской (200 ед.), Севастополе (2 ед.), Тверская (53 ед.), Тульской (77 ед.), Тюменской (88 ед.) и Ярославской (47 ед.).

Немало и субъектов, где Kia Rio заняла второе место: в Белгородской (77 ед.), Брянской (33 ед.), Воронежской (106 ед.), Ивановской (21 ед.), Иркутской (35 ед.), Калининградской (35 ед.), Кемеровской (87 ед.), Курской (33 ед.), Липецкой (63 ед.), Новосибирской (64 ед.), Омской (52 ед.), Оренбургской (111 ед.), Респ. Мордовия (30 ед.), Рязанской (57 ед.), Смоленской (28 ед.), Ханты-Мансийском АО (149 ед.), Челябинской (206 ед.) и Ямало-Ненецком АО (19 ед.).

Продажи модели в значительной степени поддержаны флит-продажами, в частности для такси. Кроме того, многие компании берут Kia Rio в качестве основной модели для своих корпоративных парков.