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Электрические грузовики Einride T-Pod выйдут на дороги этой осенью
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Электрические грузовики Einride T-Pod выйдут на дороги этой осенью 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Как сообщается, Einride T-Pod использует автономную платформу Nvidia AI Drive и по данным TechCrunch, компания 29 марта объявила о том, что первые поставки электрических транспортных средств начнутся осенью нынешнего года.
Напоминаем, автомобиль T-Pod, использующий автономные системы управления, имеет длину порядка 7 метров и может проезжать до 200 километров на одном полном заряде, благодаря наличию аккумулятора мощностью 200 кВтч. TechCrunch отмечает, что грузовики будут использовать платформу NVIDIA Drive AI, позволяющую планировать маршрут и отслеживать существующую обстановку. Помимо полностью автономного режима вождения, компания предоставила функцию удаленного управления, что предоставляет возможность «руководить» моделью с помощью специального пульта.
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