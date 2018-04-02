Электрические грузовики Einride T-Pod выйдут на дороги этой осенью

Как сообщается, Einride T-Pod использует автономную платформу Nvidia AI Drive и по данным TechCrunch, компания 29 марта объявила о том, что первые поставки электрических транспортных средств начнутся осенью нынешнего года.

Напоминаем, автомобиль T-Pod, использующий автономные системы управления, имеет длину порядка 7 метров и может проезжать до 200 километров на одном полном заряде, благодаря наличию аккумулятора мощностью 200 кВтч. TechCrunch отмечает, что грузовики будут использовать платформу NVIDIA Drive AI, позволяющую планировать маршрут и отслеживать существующую обстановку. Помимо полностью автономного режима вождения, компания предоставила функцию удаленного управления, что предоставляет возможность «руководить» моделью с помощью специального пульта.