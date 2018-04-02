Региональные бестселлеры Hyundai

Региональные бестселлеры Hyundai Бывший бестселлер корейского бренда Hyundai — бюджетный седан Solaris со сменой поколения так и не вернул себе лидирующие позиции на российском рынке. Этому во многом помешал внутренний «каннибализм» с новым бюджетным кроссовером Creta, который был принят рынком весьма благоприятно и занял лидирующее место среди бюджетных кроссоверов еще в прошлом 2017 году. Кроме того, фактически эта модель заменила собой хэтчбек Solaris, что дополнительно оттянуло в ее пользу часть покупателей.

По данным ООО «Автостат Инфо» за февраль модель Creta разошлась в количестве 5016 ед. (3-е место по абсолютным продажам), а Solaris — в количестве 3363 ед. (5-е место на рынке).

Модель Creta первенствовала в Амурской обл. (10 ед.), Архангельской (52 ед.), Иркутской (49 ед.), Калининградской (46 ед.), Кемеровской (101 ед.), Красноярском крае (93 ед.), Ленинградской (100 ед.), Мурманской (36 ед.), Новгородской (19 ед.), Новосибирской (83 ед.), респ. Карелия (28 ед.), респ. Коми (31 ед.), респ. Крым (2 ед.), респ. Саха-Якутия (16 ед.), Санкт-Петербург (356 ед.), Свердловской (207 ед.), Ханты-Мансийском АО (150 ед.) и Ямало-Ненецком АО (34 ед.). Т.е. бестселлером она стала на Западе и Северо-Западе, а также на Урале и в Сибири.

Эта модель также заняла второе место в Алтайском крае (32 ед.), Курганской обл. (31 ед.), Псковской (22 ед.), респ. Бурятия (7 ед.), Тверской (46 ед.), Томской (31 ед.), Тюменской (63 ед.), респ. Крым (2 ед.), и в Московской обл. (447 ед.), а в Москве (520 ед.) ее все же опередил Solaris (565 ед.), занявший на столичном рынке второе место в абсолюте.

В свою очередь на долю Solaris досталось первенство только в Алтайском крае (36 ед.) и Ненецком АО (6 ед.), Кроме того, второе место Solaris показал в респ. Алтай (2 ед.), респ. Ингушетия (13 ед.), респ. Хакассия (9 ед.) и Чувашской респ. (29 ед.).