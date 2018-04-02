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Стартовали продажи нового Renault Duster
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Стартовали продажи нового кроссовера Renault Duster 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: dacia
В последних числах марта начались продажи нового поколения кроссовера Renault Duster — пока только на украинском рынке. В местном представительстве компании отмечают, что Украина стала первой страной, где автомобиль появится под маркой Renault (на других европейских рынках машина традиционно продаётся под брендом Dacia).
"Дастер" второго поколения получил полностью новый кузов, но сохранил узнаваемые черты предшественника. При этом в основе кроссовера лежит модернизированная платформа B0 от модели предыдущего поколения.
На украинском рынке автомобиль предлагается с бензиновым мотором 1.6 (115 л. с.) или с турбодизелем 1.5 dCi (110 л. с.) Привод может быть передним или полным, а для дизельных машин за доплату можно заказать шестиступенчатую роботизированную коробку передач.
Со сменой поколений цены на Renault Duster выросли примерно на 50 тысяч гривен: базовый кроссовер с бензиновым мотором, "механикой" и передним приводом стоит 425 тысяч гривен, что соответствует примерно 925 тысячам рублей.
На российском рынке новый Renault Duster тоже появится, но случится это только в 2019 году, после запуска производства на московском заводе компании.
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