Hyundai Sonata начали собирать в России

Компания Hyundai отрапортовала о начале локальной сборки седанов Sonata. Производством занимается завод «Автотор» в Калининграде, который уже выпускает четыре модели этого бренда — Elantra, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe.

Sonata вернулась на российский рынок осенью прошлого года. Модель пришла на смену седану и универсалу i40. На старте продаж четырехдверка стоила от 1 245 000 до 1 695 000 рублей, однако к сегодняшнему дню подорожала до 1 275 000 — 1 725 000 рублей. Автомобиль продается только с 6-ступенчатым автоматом, с которым сочетаются бензиновые атмосферники объемом 2,0 и 2,4 литра. Для модели доступны пять уровней оснащения и один опциональный пакет для топовой версии.