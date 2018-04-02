Ford назвал дату премьеры нового Focus

Американская компания решила не ограничиваться объявлением лишь даты официального дебюта Ford Focus 2019 модельного года и представила короткий видеоролик, раскрывающий некоторые моменты новинки.
Тизерное видео позволяет потребителю рассмотреть уже знакомые светодиодные передние фары, роскошные алюминиевые колесные диски и крышку багажного отсека, с изображением фирменной эмблемы Ford. Отмечается, официальная презентация автомобиля состоится 10 апреля на специальном мероприятии в Германии. По сравнению с уходящим поколением Focus, новый автомобиль имеет совершенно другой дизайн, в чем-то напоминающий южнокорейские хэтчбэки, включая последние Hyundai i30 и Kia Rio.
В прошлом году исполнительный директор Ford Джим Фарли рассказал, что все новые Focus выпускаться в меньшем количестве и получат значительно больше технологий. Отмечается, серийное производство четвертого поколения Focus начнется во второй половине 2019 года. Модели, предназначенные для североамериканского рынка, будут поставляться из Китая, в то время как автомобили для европейцев — соберут на заводе в Германии.