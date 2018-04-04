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Как лишиться денег из-за оплаченного штрафа
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Как лишиться денег из-за оплаченного штрафа 

Рамблер 18 минут назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» рассказал, как можно лишиться денег на всех счетах из-за оплаченного штрафа ГИБДД.
Автор статьи рассказал историю, в которой оказался сам. Осенью 2017 года кто-то сфотографировал его автомобиль, припаркованный на гостевой парковке у продуктового магазина, и отправил в ГИБДД. Журналисту был выписан штраф, так как по документам парковка считается тротуаром.
Между тем предупредить его о штрафе забыли, а сам автор, не получавший их примерно 10 лет, и не подумал проверить через интернет, не пришел ли таковой.
В марте 2018-го журналисту предстояло заменить истекающие права, он пришел в ГИБДД и весьма удивился, узнав, что задолжал государству три тысячи рублей. Тем не менее он тут же их заплатил, а в конце месяца банк заблокировал по три тысячи на трех его счетах по решению судебного пристава.
Через день счета были разблокированы, а банк по СМС уведомил автора о списании с них в общей сложности шести тысяч 340 рублей.
Прибыв в отдел Федеральной службы судебных приставов, журналист не получил ответа ни на вопрос о том, как ведомство «умудрилось» не узнать об оплате штрафа за 20 дней, ни на вопрос о выросшей в два раза сумме долга.
«Система предоставляет данные по всем счетам должника», — лишь сообщили ему, пообещав вернуть деньги.
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