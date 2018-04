В РФ вернулся седан Lexus IS

В Россию вернулся седан Lexus IS

Японская премиальная марка Lexus возобновляет российские продажи спортивного седана IS. Обновлённый автомобиль третьего поколения доступен в РФ с одним двигателем, по минимальной цене от 2 299 000 рублей.

Напомним. Третья генерация седана Lexus IS появилась на рынке в 2013 году. Спустя три года модель пережила обновление, в ходе которого получила пересмотренную решётку радиатора, новый передний и задний бампер, а также несколько современных «фишек» в оформление интерьера. Летом 2016 года российские дилеры прекратили продавать эту модель.

Теперь же заинтересованные отечественные клиенты могут вновь приобрести седан Lexus IS. Как отметили в пресс-центре бренда, официальные дилеры уже принимают заказы на автомобиль, который доступен в трёх версиях:

Lexus IS 300 Comfort — от 2 299 000 рублей;Lexus IS 300 Executive — от 2 609 000 рублей;Lexus IS 300 Executive F-Sport — от 2 959 000 рублей.

Таким образом, в России рестайлинговый седан доступен в одной модификации Lexus IS 300. Под капотом такой машины располагается 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с наддувом, развивающий 245 лошадиных сил. Крутящий момент — 350 Нм. Трансмиссия — 8АКП.

В самой доступной версии 4-дверная модель получает обивку кресел тканью и искусственной кожи, климат-контроль, 17-дюймовые «катки», информационно-развлекательную систему с 10,3-дюймовым монитором и навигацией, несколько подушек безопасности и многое другое.

В более богатых и дорогих версия седан Lexus IS 300 оснащается передними и задними датчиками парковки, салонным зеркалом заднего вида с функцией автоматического затемнения, круиз-контролем, 18-дюймовыми «катками», продвинутой акустикой Mark Levinson и многими другими «прелестями».