«Ни в коем случае!»: Nissan не хочет союза с Renault

«Ни в коем случае!»: Nissan категорически отказывается объединяться с Renault

В марте 1999 года французская компания, вступив в альянс с Nissan , фактически спасла японцев от банкротства. За прошедшие годы Nissan не просто поднял голову, но и стал одним из ведущих автомобильных концернов, а в случае с моделью Leaf — еще и пионером по массовому выпуску электромобилей. Всё чаще в Nissan раздаются голоса сепаратистов — мол, помогли нам французы, и будет.

Между тем, с французской стороны сильны позиции сторонников обратного движения. Как известно, на днях Карлос Гон предложил объединить две компании в одну, которая и составила бы альянс с Mitsubishi . Эксперты связывают такую активность Карлоса Гона, срок полномочий которого истекает летом, с тем, что акционеры продлили его контракт. Считается, что в частности это пролоббировано правительством Франции — крупным акционером Renault . Иные эксперты открыто говорят о том, что инициация Гоном объединения двух компаний и вовсе была главным условием продления контракта. Именно поэтому он поднял вопрос сейчас, а не год и не два назад.

Дело в том, что возможная потеря Nissan означает для французов автоматическую потерю Mitsubishi. С другой стороны, компании уже давно начали процесс переноса моделей на общие платформы, их связывают общие контракты с поставщиками и общие логистические цепочки, поэтому и говорить о полном разрыве — в том случае, если в Nissanпобедит партия сепаратистов, не приходится. Однако и объединяться Nissan не желает. AsianReview ссылается по этому вопросу на лаконичный комментарий исполнительного директора Nissan: «Ни в коем случае!».