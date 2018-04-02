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Более 750 внедорожников Nissan X‐Trail будут отозваны в России
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Более 750 внедорожников Nissan X‐Trail будут отозваны в России 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Более 750 автомобилей марки Nissan X‐Trail будут отозваны на территории России. Причина в возможных проблемах с каркасом заднего сиденья, рассказали в пресс‐службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Уточняется, что речь идет о моделях, которые были произведены в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года.
"Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья", — заявление ведомства.
Согласно сообщению, представители компании «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» уведомят владельцев, чьи транспортные средства попадают под отзыв. Уточняется также, что все работы будут проведены за счет автопроизводителя. Ожидается, что в машинах заменят каркас заднего сиденья.
"Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить: подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт", — заявление ведомства.
Ранее японский концерн Nissan анонсировал уличные фонари, которые заряжаются от солнечной энергии.
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