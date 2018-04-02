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Nissan отзывает X-Trail в России
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Nissan отзывает почти 800 кроссоверов X-Trail в России 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress
Причина отзывной кампании — дефект заднего сиденья.
Японская компания Nissan отзывает около 770 машин модели X-Trail на территории России из-за проблем с каркасом задней безопасности, уведомляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт».
«Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Всего под отзыв попадают 769 машин, выпущенные в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года.
Владельцы этих моделей автомобилей будут проинформированы о необходимости обратиться в сервисный центр, где на их машинах будет заменен каркас заднего сидения.
Впрочем, автомобилисты могут самостоятельно проверить, подлежит ли машина отзыву, по VIN-коду.
Все сервисные работы будут проведены на счет компании.
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