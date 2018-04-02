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Почти 770 автомобилей Nissan X-Trail отзывают в России из-за возможных проблем с каркасом заднего сиденья
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Почти 770 автомобилей Nissan X-Trail отзывают в России из-за возможных проблем с каркасом заднего сиденья 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Nissan X-Trail. Программа мероприятий представлена ООО „Ниссан Мэнуфакчуринг РУС“, являющимся официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке. Отзыву подлежат 769 автомобилей, произведенных c 25 июня 2016 г. по 17 января 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уполномоченные представители изготовителя «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей Nissan X-Trail, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Как подчеркивается, на автомобилях будет произведена замена каркаса заднего сиденья.
«Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить: подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — отмечается в сообщении.
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