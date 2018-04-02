Стартовали продажи новой Toyota Camry

Toyota Camry новой формации доступна на российском авторынке

Российские автодилеры японского автобренда Toyota дали старт предзаказов на бизнес-седан Camry нового поколения.

По силовой части автоновинку комплектуют тремя видами моторов: двух-, 2,5-, а также 3,5-литровым на 150,181 и 249 л.с. соответственно.

В качестве трансмиссии предлагается шестиступенчатая коробка-автомат для первых двух модификаций двигателей. А для последнего — новая восьмиступенчатая автоматическая коробка Aisin.

Всего на российском авторынке будет предложено десять модификаций обсуждаемой автомодели.

В зависимости от конкретной модификации и пакета дополнительных опций стоимость автомодели колеблется от 1399000 рублей (что дешевле предыдущей версии) и до 2341000 рублей за самую дорогую модификацию с пакетом Executive Safety.

Даже в базовой модификации автоновинка комплектуется шестью защитными подушками, двухзонным климатическим контролем, а также системой помощи водителю VSC+.