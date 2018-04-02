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Стартовали продажи новой Toyota Camry
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Toyota Camry новой формации доступна на российском авторынке 

Car.ru 40 минут назад
Фото: car.ru
Российские автодилеры японского автобренда Toyota дали старт предзаказов на бизнес-седан Camry нового поколения.
По силовой части автоновинку комплектуют тремя видами моторов: двух-, 2,5-, а также 3,5-литровым на 150,181 и 249 л.с. соответственно.
В качестве трансмиссии предлагается шестиступенчатая коробка-автомат для первых двух модификаций двигателей. А для последнего — новая восьмиступенчатая автоматическая коробка Aisin.
Всего на российском авторынке будет предложено десять модификаций обсуждаемой автомодели.
В зависимости от конкретной модификации и пакета дополнительных опций стоимость автомодели колеблется от 1399000 рублей (что дешевле предыдущей версии) и до 2341000 рублей за самую дорогую модификацию с пакетом Executive Safety.
Даже в базовой модификации автоновинка комплектуется шестью защитными подушками, двухзонным климатическим контролем, а также системой помощи водителю VSC+.
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