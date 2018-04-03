Кэиити Сумида: «Мы привыкли рассчитывать только на себя»

— В 2018-м исполняется 20 лет с момента прихода Suzuki на российский рынок. Каков главный итог работы компании в нашей стране за этот период?

— За прошедшие 20 лет марка «Сузуки» зарекомендовала себя как производитель надежных, беспроблемных в эксплуатации автомобилей, а также как марка, предоставляющая клиенту высокий уровень сервиса. Большую роль в этом сыграло японское качество продукции, которое поддерживается на всех заводах «Сузуки», независимо от того, где они располагаются — в Японии, Европе или Азии. Имидж и качество настоящего японского автомобиля — один из основных аспектов успешной работы бренда на российском рынке. На протяжении 20 лет мы смогли сформировать сильную дилерскую сеть (некоторые партнеры работают с нами на протяжении всех 20 лет), чем мы гордимся и считаем дилеров нашим основным активом. Выведя на рынок в 2006 году модель SX4, мы стали первопроходцами в сегменте кроссоверов, сформировали имидж компании, которая хорошо знает и понимает российский рынок и работает в наиболее перспективном сегменте кроссоверов и SUV.

Высокий уровень доверия и обслуживания клиентов является приоритетом компании, и в этой сфере мы демонстрируем стабильные показатели, подтвержденные независимыми исследованиями (май 2017-го — номинация «Доверие потребителей» в массовом сегменте в национальной премии «Автодилер года», организатор «Автостат»). Клиенту нужно не просто купить автомобиль, ему важно быть уверенным в том, что у него не возникнет проблем с его эксплуатацией, при продаже он не потеряет в стоимости, а в случае необходимости он легко сможет найти официального дилера, который обслужит машину. Остаточная стоимость «Сузуки» составляет 80-85% от первоначальной — один из самых высоких показателей на рынке России. Наш флагман Grand Vitara завоевал непререкаемый авторитет, Suzuki Vitara смело подхватила лавры предшественника и продолжает поддерживать этот высокий уровень.

— На Россию приходится лишь около 0,2% от объема глобальных продаж автомобилей Suzuki. Что заставляет компанию продолжать работу в нашей стране?

— Потенциал российского рынка огромен, и компания «Сузуки» понимает, что автомобильный бизнес — это долгосрочные отношения с дилерами, партнерами и клиентами, которые необходимо поддерживать и развивать. Именно специфика российского покупателя, сформированный имидж «Сузуки» в России, а также перспективы рынка (потенциал для роста оценивается в 50%) позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и вести сложный, но интересный бизнес в России.

— При очень компактном модельном ряде Suzuki в 2017-м нарастила продажи в России на 11%. Что этому способствовало?

— Прошедшим годом мы действительно очень довольны. К данному результату привел ряд последовательных шагов, которые мы предпринимали в течение года. Это активная работа по специальным программам: Suzuki Finance, Suzuki Trade-in, корректировка ценовых предложений на автомобили «Сузуки», работа с дилерами и четко выверенная маркетинговая поддержка. Мы понимаем, что работаем в растущем сегменте SUV, и поэтому предлагаем клиентам возможность выбора в рамках модельного ряда, в том числе машины с турбодвигателем (BoosterJet 1.4T, 140 л.с. при 220 Нм). Мы подтвердили потенциал российского рынка нашим учредителям и возможность ведения и развития бизнеса в условиях сильной конкуренции.

«В 2018 году мы планируем нарастить продажи на 20— 30%. Потенциал для роста российского рынка мы оцениваем в 50%»

— Почти 70% продаж Suzuki в России обеспечила Vitara. Тем не менее результаты кроссовера заметно отстают от показателей предшественницы, Grand Vitara, являвшейся в значительной степени внедорожником. Стало ли это для вас сюрпризом?

— В тот момент, когда на смену Grand Vitara, на протяжении вот уже 30 лет показывающей непререкаемую любовь потребителей к модели, пришла Vitara, мы понимали, что без трудностей не обойтись. Но на данный момент Vitara представляет собой современный автомобиль с широкими возможностями персонализации, выбором двигателя и яркой цветовой гаммой. Хотя по размерам Vitara немного уступает Grand Vitara, но такой набор полезных преимуществ и технических достижений, как большой багажник на 375 л, современная система полного привода AllGrip, высочайший уровень безопасности, экономичность и отличная управляемость, дает нам уверенность в том, что новый флагман Suzuki займет свое место в автомобильном парке России и понравится нашим покупателям.

— Как долго останется на российском рынке компактный внедорожник Jimny, с 2015 года демонстрирующий скромные результаты продаж? Ждать ли нам сменщика этой модели?

— Jimny — нишевый продукт, яркое дополнение городских кроссоверов. Мы будем радовать клиентов и поклонников Jimny еще долгое время и планируем его обновление с сохранением всех функций настоящего рамного внедорожника. Подробности раскрыть пока не можем, но, уверены, клиенты и поклонники легендарного Jimny не разочаруются.

— Какие задачи ставит перед собой Suzuki в России на 2018 год и каким образом планируется достичь поставленных целей?

— Неизменной остается стратегия по постепенному наращиванию продаж и дилерской сети. Вызовами на 2018 год для себя мы видим именно реализацию стратегии в условиях усиливающейся господдержки местных производителей, в то время как автомобили Suzuki на 100% импортируемые. В 2018-м мы планируем нарастить продажи на 20-30% путем установления и сохранения конкурентной ценовой политики на автомобили и запасные части, развития системы поддержки продаж, начала работы по программе «Сертифицированный трейд-ин», поддержки и, конечно, развития дилерской сети. Хотя революционных шагов по увеличению сети предпринимать не планируем, в стратегических планах увеличить на 5-10% количество дилеров как за счет выхода в новые города, так и укрепления позиций в имеющихся (52 дилерских центра). 2018 год станет юбилейным для Suzuki по многим направлениям: 20 лет — Suzuki в России, 20 лет — бренду Jimny в России, 30 лет — бренду Vitara. К этим юбилейным датам мы готовим специальные мероприятия для покупателей. Так что 2018-й будет для Suzuki интересным и запоминающимся годом.

— В условиях, когда правительство оказывает поддержку локальным автопроизводителям, за счет чего Suzuki, являющаяся чистым импортером, сможет вести прибыльный бизнес на нашем рынке?

— По итогам 2016-2017 финансовых годов показатели «Сузуки Мотор Рус» остаются успешными. Это достигнуто благодаря сбалансированной политике ценообразования, оптимизации бизнес-процессов и поддержке со стороны производителя. За всю историю работы на российском рынке мы привыкли рассчитывать только на себя и своих дилеров, что во многом и обеспечило хороший результат и устойчивое финансовое положение.