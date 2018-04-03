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В Австралии продают «машину-пепельницу»
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В Австралии продают «машину-пепельницу» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Австралиец попытался продать соотечественникам «машину-пепельницу».
На странице в соцсети Facebook, где местные жители публикуют объявления о продаже подержанных автомобилей, Шон Коннорс разместил информацию о Mitsubishi Mirage своей сестры, который назвал «пепельницей».
По его словам, будущий владелец машины сможет не беспокоиться о том, что поцарапает ее, так как царапины уже имеются практически на каждой панели автомобиля. Кроме того, Mitsubishi 1990 года выпуска проржавел «тут и там» и не имеет подушек безопасности, однако его двигатель никогда не ломался.
«Если вы хотите не машину, а пепельницу, это авто — именно то, что вам нужно», — подытожил он.
Покупателю автомобиль обойдется в 550 долларов, что довольно дорого для пепельницы, однако не слишком — для автомобиля.
Большинство комментаторов принялись шутить, например, о том, что из Шона Коннорса вышел плохой продавец, так как он слишком честен. Однако один пользователь соцсети сделал австралийцу деловое предложение, оценив автомобиль в 150 долларов. После этого начался торг: Коннорс согласился снизить цену до 250 долларов, однако пользователь настаивал на 150. В спор вмешался другой потенциальный покупатель, предложивший 150 долларов и упаковку наггетсов, а еще один предложил 220. Последнему Коннорс назначил встречу на пляже, чтобы обсудить сделку подробнее.
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