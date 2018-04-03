KIA вывела на тесты спортивный седан Cerato GT

Корейская компания KIA Motors Corporation готовится вывести на рынок новый спортивный седан KIA Cerato GT. Шпионские фотографии замаскированной 4-дверной модели оказались в распоряжении зарубежных СМИ.

Как отмечают наши корейские коллеги, прототип седана был замечен на дорогах общего пользования в Южной Корее. Напомним, что на «домашнем» рынке эта модель предлагается под названием KIA K3. В других странах машину продают под названиями KIA Cerato и KIA Forte

Сообщается, что премьера нового спортивного седана KIA K3 GT состоится в Корее до конца текущего года. Когда же компания планирует представить модели KIA Cerato GT и KIA Forte GT, пока неизвестно.

Как видно на единственной некачественной фотографии, спортивная версия популярной 4-дверной модели получит более агрессивный задний бампер и спортивную выхлопную систему с массивными патрубками, а также аэродинамический диффузор.

Также сообщается, что спортивный седан может получить созвучное название Sport. В настоящее время официальной информации по этому поводу нет. Считается, что автомобиль будет оснащён силовым агрегатом 1.6 T-GDi, мощностью 150 кВт (201-203 л.с.). В качестве трансмиссии может выступить 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «автомат».

Ожидается, что официальная премьера спортивного седана KIA K3 GT/K3 Sport состоится в Южной Корее в ближайшие месяцы.