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KIA вывела на тесты спортивный седан Cerato GT
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KIA вывела на тесты спортивный седан Cerato GT 

LiveCars.Ru 47 минут назад
Фото: The Korean Car Blog
Корейская компания KIA Motors Corporation готовится вывести на рынок новый спортивный седан KIA Cerato GT. Шпионские фотографии замаскированной 4-дверной модели оказались в распоряжении зарубежных СМИ.
Как отмечают наши корейские коллеги, прототип седана был замечен на дорогах общего пользования в Южной Корее. Напомним, что на «домашнем» рынке эта модель предлагается под названием KIA K3. В других странах машину продают под названиями KIA Cerato и KIA Forte.
Сообщается, что премьера нового спортивного седана KIA K3 GT состоится в Корее до конца текущего года. Когда же компания планирует представить модели KIA Cerato GT и KIA Forte GT, пока неизвестно.
Как видно на единственной некачественной фотографии, спортивная версия популярной 4-дверной модели получит более агрессивный задний бампер и спортивную выхлопную систему с массивными патрубками, а также аэродинамический диффузор.
Также сообщается, что спортивный седан может получить созвучное название Sport. В настоящее время официальной информации по этому поводу нет. Считается, что автомобиль будет оснащён силовым агрегатом 1.6 T-GDi, мощностью 150 кВт (201-203 л.с.). В качестве трансмиссии может выступить 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «автомат».
Ожидается, что официальная премьера спортивного седана KIA K3 GT/K3 Sport состоится в Южной Корее в ближайшие месяцы.
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