Mitsubishi отзывает Outlander в России

Mitsubishi отзывает 86,6 тысяч машин Outlander в России

Официальный представитель Mitsubishi на российском рынке ООО "MMC Рус" отзывает более 86,6 тысячи автомобилей марки Mitsubishi Outlander из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 86,62 тысячи автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2007 года по июнь 2012 года.

"Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.