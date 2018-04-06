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Mitsubishi отзывает Outlander в России
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Mitsubishi отзывает 86,6 тысяч машин Outlander в России 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Flickr / Mitsubishi Photos
Официальный представитель Mitsubishi на российском рынке ООО "MMC Рус" отзывает более 86,6 тысячи автомобилей марки Mitsubishi Outlander из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 86,62 тысячи автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2007 года по июнь 2012 года.
"Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя", — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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