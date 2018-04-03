Второе поколение Renault Duster поступило в продажу

Новая, вторая по счету генерация популярного внедорожника Renault Duster , представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте (Frankfurt Motor Show-2017), поступила в продажу, но пока не у нас. Автомобиль добрался до рынка Украины.

В этой стране новый Рено Дастер 2019 предложен покупателям с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровым агрегатом, работающим на «тяжелом топливе», с отдачей в 110 «сил». Сочетаться с этой линейкой моторов будет 5— или 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод — как передний, так и полный.

Стоимость базовой комплектации нового «Дастера» с 1,6-литровым двигателем, «механикой» и передним приводом на Украине начинается от 424 тысяч 810 гривен, что эквивалентно сумме в 950 тысяч рублей по актуальному курсу. В «топовой» версии с «дизелем» цена новой генерации Renault Duster составляет 584 тысячи 500 гривен или 1 миллион 315 тысяч рублей.

На российский авторынок внедорожник должен выйти в 2019 году. Официальная презентация этой модели для России может состояться в конце этого лета на автосалоне в Москве (ММАС-2018).