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Пробег связали с размером авто
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Пробег связали с размером авто 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Портал «Авто.ру» выяснил, как пробег автомобиля связан с его классом.
При классификации машин сайт основывался на европейских мерках, которые делят автомобили на шесть типов — микроавтомобили (класс А), небольшие автомобили (класс В), средний класс (класс С), семейные (класс D), бизнес-класс (класс Е) и кроссоверы и внедорожники (класс J).
Итогом исследования стал вывод о том, что средний пробег прямо пропорционален размеру автомобиля, то есть чем больше машина, тем больше средний пробег. Однако есть и одно исключение.
Так, средний годовой пробег автомобилей класса А составил 10,4 тысяч километров, класса В — 15,4 тысяч, а класс С — 15,9 тысяч. Машины класса D в среднем преодолевали за год 16,7 тысяч километров, а класса Е — 17,4 тысяч.
Исключением из правила стал класс J, то есть кроссоверы и внедорожники. Они, несмотря на свои размеры, имели годовой пробег в 15,7 тысяч километров.
Портал отмечает, что зависимость пробега от размера машины логична, так как маленькие авто чаще всего покупают не для путешествий между городами и странами, а для регулярных поездок в пределах города.
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