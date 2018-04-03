Пробег связали с размером авто

Портал «Авто.ру» выяснил, как пробег автомобиля связан с его классом.

При классификации машин сайт основывался на европейских мерках, которые делят автомобили на шесть типов — микроавтомобили (класс А), небольшие автомобили (класс В), средний класс (класс С), семейные (класс D), бизнес-класс (класс Е) и кроссоверы и внедорожники (класс J).

Итогом исследования стал вывод о том, что средний пробег прямо пропорционален размеру автомобиля, то есть чем больше машина, тем больше средний пробег. Однако есть и одно исключение.

Так, средний годовой пробег автомобилей класса А составил 10,4 тысяч километров, класса В — 15,4 тысяч, а класс С — 15,9 тысяч. Машины класса D в среднем преодолевали за год 16,7 тысяч километров, а класса Е — 17,4 тысяч.

Исключением из правила стал класс J, то есть кроссоверы и внедорожники. Они, несмотря на свои размеры, имели годовой пробег в 15,7 тысяч километров.

Портал отмечает, что зависимость пробега от размера машины логична, так как маленькие авто чаще всего покупают не для путешествий между городами и странами, а для регулярных поездок в пределах города.