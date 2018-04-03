Новый Toyota RAV4 может получить семиместный салон

Японская компания Toyota Motor Corporation может выпустить семиместную версию компактного внедорожника Toyota RAV4 нового поколения, мировая премьера которого состоялась несколько дней назад в рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года.

Как сообщает издание GoAuto, работникам которого удалось пообщаться в официальными представителями североамериканского подразделения Toyota Motor North America, компания не исключает идею семиместной версии кроссовера Toyota RAV4. Однако в обозримом будущем этого не случиться.

По крайне мере, в беседе с журналистами Джек Холлис , вице-президент компании Toyota Motor North America, не исключил идею семиместной версии модели Toyota RAV4, но заявил, что это вряд ли произойдет в обозримом будущем:

«Я считаю, что RAV4 в своей компактности занимает определенное пространство. Но я скажу, что всегда есть место для роста внедорожников. Но сейчас дать однозначного ответа по семиместной версии модели я не могу».

Также в беседе официальный представитель японского автогиганта отметил, что возможный выпуск семиместной версии внедорожника Toyota RAV4 не является высокоприоритетным. Таким образом, пока, компактный внедорожник Toyota RAV4 пятого поколения будет предлагаться в США исключительно в пятиместной версии.

Стоит напомнить, что ранее у модели Toyota RAV4 была трехрядная версия: такой автомобиль предлагался в США и Японии. Но, стоит сказать, что третий ряд кресел был рассчитан исключительно для детей. Сейчас же, когда новая модель представлена официально, можно предположить, что третий ряд сидений будет более вместительным, поскольку машина построена на совершенно новой платформе TNGA.

Также стоит сказать о том, что в будущем у модели Toyota RAV4 нового, пятого по счёту поколения появится гибридная и, возможно, полностью электрическая версия. Однако сейчас никаких подробностей о таких версиях бестселлера японского бренда нет.