Где в России будут тестировать беспилотники

В России выбрали города для тестов беспилотников

Рязань и Липецк станут российскими городами, где будут проводиться тесты машин, оснащенных системами автономного управления. Об этом со ссылкой на президента некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и одного из руководителей рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет» Александра Гурко сообщает агентство «Прайм».

«Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видеофиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС», — заявил Гурко.

Он добавил, что в России выберут города, в которых будут испытывать подключаемые к спутниковым системам автомобили, электрокары, а также системы, позволяющие машинам обмениваться информацией друг с другом и с объектами дорожной инфраструктуры.

Когда начнутся тесты беспилотников в Рязани и Липецке, пока не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что проект по развитию беспилотного транспорта «Караван», которым занимается «Росавтодор», будет испытан весной-летом текущего года. Тогда же отмечалось, что в период с 2019 по 2021 годы на некоторых российских дорогах будет создана инфраструктура для движения автономных машин. Например, на трассах «Казань-Набережные Челны» и А-181 «Скандинавия».