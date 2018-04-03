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Где в России будут тестировать беспилотники
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В России выбрали города для тестов беспилотников 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Рязань и Липецк станут российскими городами, где будут проводиться тесты машин, оснащенных системами автономного управления. Об этом со ссылкой на президента некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и одного из руководителей рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет» Александра Гурко сообщает агентство «Прайм».
«Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видеофиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС», — заявил Гурко.
Он добавил, что в России выберут города, в которых будут испытывать подключаемые к спутниковым системам автомобили, электрокары, а также системы, позволяющие машинам обмениваться информацией друг с другом и с объектами дорожной инфраструктуры.
Когда начнутся тесты беспилотников в Рязани и Липецке, пока не уточняется.
Ранее сообщалось о том, что проект по развитию беспилотного транспорта «Караван», которым занимается «Росавтодор», будет испытан весной-летом текущего года. Тогда же отмечалось, что в период с 2019 по 2021 годы на некоторых российских дорогах будет создана инфраструктура для движения автономных машин. Например, на трассах «Казань-Набережные Челны» и А-181 «Скандинавия».
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