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Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
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Универсал «Лада Веста SW» добрался до Евросоюза 

Wroom.ru 42 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Дилеры марки "Лада" в странах Европейского союза начали предлагать покупателям универсалы "Веста SW" и "Веста SW Кросс".
Седан "Лада Веста" в прошлом году начали продавать в Германии, Австрии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Как сообщал "Автостат" в течение 2017 года в Евросоюзе было продано 909 экземпляров модели, половину этого результата обеспечил немецкий рынок. А теперь к дилерам в этих странах начали поступать и универсалы.
Грузопассажирская "Лада Веста" для европейского рынка оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с., адаптированным к экологическим нормам "Евро-6", в сочетании с механической или роботизированной коробками передач. В Словакии, например, цены на универсал начинаются с 13 тысяч евро (примерно 920 тысяч рублей), что на 2,5 тысячи евро дороже седана.
Последнее время АвтоВАЗ уделяет повышенное внимание экспорту своей продукци. На крупнейшем европейском рынке, в Германии, в прошлом году спрос на автомобили "Лада" увеличился в полтора раза.
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