Универсал «Веста SW» добрался до ЕC

Универсал «Лада Веста SW» добрался до Евросоюза

Дилеры марки " Лада " в странах Европейского союза начали предлагать покупателям универсалы "Веста SW" и "Веста SW Кросс".

Седан " Лада Веста " в прошлом году начали продавать в Германии, Австрии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Как сообщал "Автостат" в течение 2017 года в Евросоюзе было продано 909 экземпляров модели, половину этого результата обеспечил немецкий рынок. А теперь к дилерам в этих странах начали поступать и универсалы.

Грузопассажирская "Лада Веста" для европейского рынка оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с., адаптированным к экологическим нормам "Евро-6", в сочетании с механической или роботизированной коробками передач. В Словакии, например, цены на универсал начинаются с 13 тысяч евро (примерно 920 тысяч рублей), что на 2,5 тысячи евро дороже седана.