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Какие автоновинки появятся в России в апреле
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Автомобильные новинки, которые появятся в России в апреле 

Daily-Motor 32 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Апрель 2018 года вряд ли можно назвать для автомобильного рынка России богатым на новинки. Тем не менее, уже сейчас известно, что в этом месяце стартуют продажи как минимум трех новых моделей, причем две из них дебютируют 12 апреля — в День космонавтики.
Речь идет о новом полноприводном седане Genesis G70, а также о кроссовере Citroen C3 Aircross. Оба автомобиля станут доступны для покупателей с 12 апреля.
Еще одной новинкой, которую можно ждать в этом месяце, является новый китайский кроссовер Hawtai Laville. Этот «паркетник» комплектуется 1,5-литровым турбированным мотором с отдачей в 145 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.
Не исключено, что еще как минимум одна из следующих моделей также выйдет на российский авторынок в апреле: это второе поколение Jeep Compass, Audi RS4 Avant, Aston Martin Vantage и Lifan X70. Начало продаж всех этих автомобилей запланировано на весну, но пока точные даты не объявлены, поэтому исключать их появления на рынке в этом месяце нельзя.
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