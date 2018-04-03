Какие автоновинки появятся в России в апреле

Автомобильные новинки, которые появятся в России в апреле

Апрель 2018 года вряд ли можно назвать для автомобильного рынка России богатым на новинки. Тем не менее, уже сейчас известно, что в этом месяце стартуют продажи как минимум трех новых моделей, причем две из них дебютируют 12 апреля — в День космонавтики.

Речь идет о новом полноприводном седане Genesis G70, а также о кроссовере Citroen C3 Aircross. Оба автомобиля станут доступны для покупателей с 12 апреля.

Еще одной новинкой, которую можно ждать в этом месяце, является новый китайский кроссовер Hawtai Laville. Этот «паркетник» комплектуется 1,5-литровым турбированным мотором с отдачей в 145 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.