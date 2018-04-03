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В Москве устроят самый большой в мире автопарад
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В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
В нынешнем году британская компания Land Rover отмечает свое 70-летие и решила подойти к празднованию с размахом. В Москве попытаются собрать огромный автомобильный парад из "Ланд Роверов" и установить мировой рекорд по числу участвующих машин.
Компания Land Rover заявила о намерении собрать в Москве самый большой в мире парад автомобилей этой марки и установить мировой рекорд Гиннесса по количеству участвующих машин. Рекордный пробег "Ланд Роверов" состоится на московском Третьем транспортном кольце с в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 апреля.
Большой автомобильный парад будет приурочен к 70-летней годовщине британской марки Land Rover, которая устраивает по этому поводу множество подобных активностей в разных странах.
Принять участие в параде и попытке установления рекорда может любой владелец автомобиля марки Land Rover. Для этого необходимо выполнить ряд несложных условий: например, зарегистрироваться в мобильном приложении "Land Rover 70" из Google Play или App Store, а в ночь с 21 на 22 апреля выехать на внешнюю сторону ТТК в период с 2:30 до 3:00 ночи. Постановка рекорда начнется ориентировочно в 3:00 и будет координироваться по радио.
Чтобы рекорд был зафиксирован, участников пробега попросят сделать фотографии автомобилей с GPS-метками и "селфи" экипажа, который будет состоять из двух человек.
Получится ли у владельцев "Ланд Роверов" установить мировой рекорд Гиннесса, узнаем 22 апреля.
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