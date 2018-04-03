Россиян начнут штрафовать за выезд на «вафлю»

В ближайшее время россиян начнут массово штрафовать за выезд на вафельную разметку, сообщает «АвтоВзгляд»

В апреле вступят в силу поправки к пункту 13.2 правил дорожного движения, который регламентирует выезд на перекрестки и пересечение проезжей части во время пробки, а именно запрещает это, так как вынужденная остановка препятствует поперечному движению.

Вскоре этот пункт ПДД пополнится запретом выезда в тех же обстоятельствах на участок перекрестка, обозначенный вафельной разметкой.

В настоящее время штраф, предусмотренный за нарушение упомянутого пункта, составляет одну тысячу рублей.

Между тем, отмечает автор статьи, формально виновные в нарушении пункта 13.2 водители не всегда виновны в образовании пробок на перекрестках — чаще виной тому «бездумная» организация дорожного движения. Более того, иногда пересечь дорогу на перекрестке возможно лишь сознательно вклинившись в поперечную пробку, то есть нарушив пресловутый пункт 13.2.