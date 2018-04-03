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Россиян начнут штрафовать за выезд на «вафлю»
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Россиян начнут штрафовать за выезд на «вафлю» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В ближайшее время россиян начнут массово штрафовать за выезд на вафельную разметку, сообщает «АвтоВзгляд».
В апреле вступят в силу поправки к пункту 13.2 правил дорожного движения, который регламентирует выезд на перекрестки и пересечение проезжей части во время пробки, а именно запрещает это, так как вынужденная остановка препятствует поперечному движению.
Вскоре этот пункт ПДД пополнится запретом выезда в тех же обстоятельствах на участок перекрестка, обозначенный вафельной разметкой.
В настоящее время штраф, предусмотренный за нарушение упомянутого пункта, составляет одну тысячу рублей.
Между тем, отмечает автор статьи, формально виновные в нарушении пункта 13.2 водители не всегда виновны в образовании пробок на перекрестках — чаще виной тому «бездумная» организация дорожного движения. Более того, иногда пересечь дорогу на перекрестке возможно лишь сознательно вклинившись в поперечную пробку, то есть нарушив пресловутый пункт 13.2.
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