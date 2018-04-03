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Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
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Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей будет ждать административная ответственность за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 г спирта на литр крови.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления спиртных напитков, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамм на 1 литр крови.
За пьяное вождение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
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