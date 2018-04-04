Мошенники попытались продать «Чайку» Брежнева 

В Сети появилось объявление о продаже «Чайки» генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, пишет газета «Известия».
Как отмечает издание, продавцы оценили автомобиль в 30 миллионов рублей, заявив, что именно этой машиной Леонид Ильич пользовался во время своего визита в Узбекистан.
Однако, как пишет газета, специалисты вынесли неумолимый вердикт, уличив продавцов в мошенничестве. Эксперты отметили, что Брежнев «Чайки» не жаловал. Он славился любовью к вождению, но всегда садился за руль «ЗИЛа». Именно на автомобиле этой марки он катался в Узбекистане, машина сохранилась.
Как сообщал «Ридус», в сентябре прошлого года был выставлен на торги «ЗИЛ 117» 1972 года выпуска, якобы принадлежавший генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Владелец машины просил за нее 54 миллиона рублей.