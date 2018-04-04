Ещё
Мошенники попытались продать «Чайку» Брежнева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мошенники попытались продать «Чайку» Брежнева 

Ридус 4 апреля 2018
Фото: ТАСС
В Сети появилось объявление о продаже «Чайки» генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, пишет газета «Известия».
Как отмечает издание, продавцы оценили автомобиль в 30 миллионов рублей, заявив, что именно этой машиной Леонид Ильич пользовался во время своего визита в Узбекистан.
Однако, как пишет газета, специалисты вынесли неумолимый вердикт, уличив продавцов в мошенничестве. Эксперты отметили, что Брежнев «Чайки» не жаловал. Он славился любовью к вождению, но всегда садился за руль «ЗИЛа». Именно на автомобиле этой марки он катался в Узбекистане, машина сохранилась.
Как сообщал «Ридус», в сентябре прошлого года был выставлен на торги «ЗИЛ 117» 1972 года выпуска, якобы принадлежавший генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Владелец машины просил за нее 54 миллиона рублей.
Ридус: последние новости
Путин подписал закон, разрешающий брать кровь у пьяных водителей Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян поймали за рулем Mersedes Бензин подскочит в цене в ближайшее время
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Светодиодные фары признаны опасными1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов13
«Абсурдно оригинальный» «Крузак» выставили на продажу
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение