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В России введут стандарты оценки ретроавтомобилей
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В России возможно введут стандарты оценки ретроавтомобилей 

Car.ru 45 минут назад
Фото: Car.ru
По мнению автоэкспертов в Российской Федерации давно назрел вопрос о внедрении правил прохождения технического осмотра для представителей ретропрослойки и спортивного автотранспорта.
Речь идет о морально устаревших автомоделях, возрастом от тридцати лет. Конечно же такие автомобили не соответствуют современным требованиям безопасности. Отсюда и потребность в применении особых требований.
Если посмотреть на опыт той же Германии, то там при прохождении ТО берутся во внимание только те параметры, которые были актуальны на момент выпуска данной автомодели.
Также обязательным условием допуска к управлению ретротехникой — большой водительский стаж.
В общем-то идея вполне жизнеспособна. Однако в минпромторге пока что не прокомментировали никак такое предложение. А вот в Росстандарте считают, что новый ГОСТ ввести не помешало бы.
Мнение автоэкспертов в свою очередь также не однозначно. Часть из них за перемены, другие же считают, что появление новых норм будет стимулировать появление псевдо СТО, где будут штамповать липовые документы про прохождение техосмотра.
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