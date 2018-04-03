Китайская автокомпания Great Wall планирует к 2019 году запустить в Российской Федерации автозавод

Стало известно, что китайские автомобилестроители из Great Wall Motor Corporation Ltd планомерно продвигаются к назначенной цели и строят планы по запуску мощностей в 2019 году на своей промплощадке в Тульской области.

Тут автомобилестроители из Китая заканчивают возведение производственных мощностей под выпуск автомобилей новейших разработок.

Так, в частности, к обозначенному сроку в тульской области начнется выпуск внедорожника Haval H6 новой генерации.

Про обсуждаемое грандиозное строительство сообщалось, что инвестиции в данный проект вложены колоссальные: около 500000000 долларов США.

Запуск производственных мощностей будет проводиться поэтапно. Первая очередь пройдет в 2019 году. Завод сможет изготавливать до 80000 автомобилей в год.

Вторая очередь даст возможность автопредприятию производить до 150000 современных автомобилей. Пуск второй очереди запланирован на 2020 год.