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Китайская автокомпания Great Wall планирует к 2019 году запустить в Российской Федерации автозавод
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Китайская автокомпания Great Wall планирует к 2019 году запустить в Российской Федерации автозавод 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Стало известно, что китайские автомобилестроители из Great Wall Motor Corporation Ltd планомерно продвигаются к назначенной цели и строят планы по запуску мощностей в 2019 году на своей промплощадке в Тульской области.
Тут автомобилестроители из Китая заканчивают возведение производственных мощностей под выпуск автомобилей новейших разработок.
Так, в частности, к обозначенному сроку в тульской области начнется выпуск внедорожника Haval H6 новой генерации.
Про обсуждаемое грандиозное строительство сообщалось, что инвестиции в данный проект вложены колоссальные: около 500000000 долларов США.
Запуск производственных мощностей будет проводиться поэтапно. Первая очередь пройдет в 2019 году. Завод сможет изготавливать до 80000 автомобилей в год.
Вторая очередь даст возможность автопредприятию производить до 150000 современных автомобилей. Пуск второй очереди запланирован на 2020 год.
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