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Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде
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Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялась премьера второго поколения седана Kia Quoris, который хорошо известен российскому покупателю. Пресс-служба "Автотора" опубликовала информацию о том, что выпуск флагмана Kia вновь будет налажен на производственной площадке в Калининграде. Подготовка к производству "Квориса" запланирована на третий квартал 2018 года.
Этот факт дает основание полагать, что официальные продажи нового Kia Quoris на российском рынке могут стартовать уже в конце 2018 года. Как показывает практика, начало продаж "автоторовских" машин обычно отстоит от запуска в производство примерно на месяц.
Kia Quoris предыдущего поколения выпускаются в Калининграде с 2013 года. За это время конвейера завода сошло более 2 000 представительских седанов. Цены на уходящую модель стартуют с 2 819 900 рублей, хотя машины 2017 года предлагают с ощутимой скидкой.
Что касается "Квориса" нового поколения, то его дизайн изменился довольно радикально: форма передней и задней оптики абсолютно новая, с особой, не использованной ранее графикой светотехники со сдвоенными линиями ходовых огней.
Архитектура интерьера тоже абсолютна иная — обращают на себя внимание огромный дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма и новый четырехспицевый руль. Приборная панель теперь полностью цифровая, с 9,6-дюймовым экраном, а размер проекционного дисплея на стекле — аж 9,7 дюйма.
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