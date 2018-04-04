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Dongfeng представит новый кроссовер
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Новый кроссовер Dongfeng: первые официальные изображения 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Dongfeng Motor Corporation
Китайский автогигант Dongfeng Motor Corporation официально анонсировал премьеру нового кроссовера. По этому поводу производитель опубликовал первые скетчи модели, название которой пока держится в секрете.
Как отмечают наши китайские коллеги, новый внедорожник планируется выпускать под брендом Dongfeng Fengguang. Также сообщается, что автомобиль ориентирован на молодую аудиторию. Отметим, судя по первым официальным изображениям, новая модель китайского бренда напоминает машины японской марки Mazda (особенно в профиль).
Ожидается, что новый китайский SUV будет доступен в 1,5— и 1,8-литровым бензиновым мотором. Мощность — 150 и 139 лошадиных сил. Оба эти мотора известны по другим моделям китайской марки. Предположительно, в роли трансмиссии выступит «механика», «автомат» или вариатор. Тип привода, скорее всего, только передний.
Скорее всего, официальная премьера нового, пока что безымянного кросса Dongfeng состоится в рамках Пекинского автосалона 2018 года, который откроет свои двери в конце апреля.
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