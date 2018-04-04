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Новый Focus рассекретят 10 апреля
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Новый Ford Focus рассекретят 10 апреля 

CarClub 2 часа назад
Фото: Ford
Еще два месяца назад Ford огорошил автомобильный мир, рассказав, когда состоится премьера «Фокуса» четвертого поколения. Сначала машину ожидали увидеть на Детройтском автосалоне, затем — на Женевском, что даже более логично. Но Ford, как оказалось, приберег новинку до специального мероприятия, которое пройдет только 10 апреля.
Таким образом, даже в Европе, на основном рынке, Focus вряд ли появится в продаже раньше конца лета. Производитель подтвердил появление пятидверного хэтчбека и универсала. В перечне комплектаций появятся «приспортивленная» ST-Line и роскошная Vignale. Будут и заряженные модификации ST и RS, а также принципиально новый вариант — псевдокроссовер с приставкой Active. Как можно заметить в тизере, машина впервые получит матричные LED-фары.
В гамму двигателей войдет литровая «трешка» EcoBoost в трех вариантах мощности от 100 до 140 л.с., а также «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра. Дизель ожидается только один — полуторалитровый. Классических автоматов не будет вовсе. В качестве альтернативы механике можно будет заказать преселектив PowerShift.
А еще Ford Focus IV станет просторнее предшественника. При почти неизменных габаритах кузова колесную базу увеличат примерно на 50 миллиметров, что облегчит жизнь задним пассажирам.
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