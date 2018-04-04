Новый Focus рассекретят 10 апреля

Новый Ford Focus рассекретят 10 апреля

Еще два месяца назад Ford огорошил автомобильный мир, рассказав, когда состоится премьера «Фокуса» четвертого поколения. Сначала машину ожидали увидеть на Детройтском автосалоне, затем — на Женевском, что даже более логично. Но Ford, как оказалось, приберег новинку до специального мероприятия, которое пройдет только 10 апреля.

Таким образом, даже в Европе, на основном рынке, Focus вряд ли появится в продаже раньше конца лета. Производитель подтвердил появление пятидверного хэтчбека и универсала. В перечне комплектаций появятся «приспортивленная» ST-Line и роскошная Vignale. Будут и заряженные модификации ST и RS, а также принципиально новый вариант — псевдокроссовер с приставкой Active. Как можно заметить в тизере, машина впервые получит матричные LED-фары.

В гамму двигателей войдет литровая «трешка» EcoBoost в трех вариантах мощности от 100 до 140 л.с., а также «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра. Дизель ожидается только один — полуторалитровый. Классических автоматов не будет вовсе. В качестве альтернативы механике можно будет заказать преселектив PowerShift.