Ещё
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД готовит новые ограничения для водителей 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Google
В ГИБДД начали готовить план под новую стратегию безопасности движения в России, которая предполагается достижения нулевой смертности от ДТП к 2030 году. Если план Госавтоинспеции будет принят, водителей ждет целый ряд серьезных ограничений вроде "алкозамков" и запретов на пользование телефонами.
Пока в ГИБДД готов первый вариант плана, который еще может изменяться в процессе его рассмотрения на разных уровнях, пишет "Коммерсант", которому удалось ознакомиться с документом. Так, в первой части плана предлагаются меры по "изменению поведения участников движения". Они включают, например, формирование "положительного имиджа" инспекторов.
Есть и более радикальные предложения: расширение числа камер и проработка возможности ставить на автомобили "алкозамки", которые не дают завести машину, пока водитель не дыхнет в алкотестер, встроенный в саму машину и связанный с блоком управления.
Также в ГИБДД предлагают развивать системы проката детских автокресел и бороться с некачественными изделиями на этом рынке.
В другой части плана предполагается рост количества перекрестков с круговым движением. Упоминается и введение временных прав для водителей-новичков (с заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД) и усложнение экзаменов для мотоциклистов и водителей автобусов.
Новую стратегию дорожной безопасности в начале января утвердил премьер Дмитрий Медведев. Она предполагает снижение числа погибших на 100 000 человек населения с 13,4 до 4 к 2024 году и сокращение уровня смертности в ДТП до нуля к 2030 году. Под эту стратегию в ГИБДД должны разработать план с конкретными мерами.
Автовести: последние новости
Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей Для ретроавтомобилей в России создадут новый стандарт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Смягчить закон о 0,3 промилле
Водительские права начнут продлевать автоматически
Номер «F1» выставили на продажу за £14,4 млрд
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение