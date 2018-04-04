ГИБДД готовит новые ограничения для водителей

ГИБДД начали готовить план под новую стратегию безопасности движения в России, которая предполагается достижения нулевой смертности от ДТП к 2030 году. Если план Госавтоинспеции будет принят, водителей ждет целый ряд серьезных ограничений вроде "алкозамков" и запретов на пользование телефонами.

Пока в ГИБДД готов первый вариант плана, который еще может изменяться в процессе его рассмотрения на разных уровнях, пишет "Коммерсант", которому удалось ознакомиться с документом. Так, в первой части плана предлагаются меры по "изменению поведения участников движения". Они включают, например, формирование "положительного имиджа" инспекторов.

Есть и более радикальные предложения: расширение числа камер и проработка возможности ставить на автомобили "алкозамки", которые не дают завести машину, пока водитель не дыхнет в алкотестер, встроенный в саму машину и связанный с блоком управления.

Также в ГИБДД предлагают развивать системы проката детских автокресел и бороться с некачественными изделиями на этом рынке.

В другой части плана предполагается рост количества перекрестков с круговым движением. Упоминается и введение временных прав для водителей-новичков (с заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД) и усложнение экзаменов для мотоциклистов и водителей автобусов.