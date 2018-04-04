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Названы рублевые цены на восьмиместный Chevrolet
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Названы рублевые цены на восьмиместный кроссовер Chevrolet 

Motor.ru 49 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Chevrolet назвала российские цены на кроссовер Traverse. Модель предложат в трех комплектациях, семи— или восьмиместном исполнении и только с 3,6-литровым двигателем V6 (в США вседорожник может оснащаться и двухлитровой «турбочетверкой»). Цены на новинку начинаются от 2 990 000 рублей.
Бензиновая «шестерка» выдает 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с девятидиапазонной автоматической трансмиссией. До 100 километров в час Chevrolet Traverse способен разгоняться за 7,6 секунды.
Кроссовер также комплектуется подключаемым полным приводом с системой выбора режимов движения. Всего их три: только передний привод, полный привод и внедорожный режим, в котором больше крутящего момента подается на задние колеса.
В список стандартного оснащения Chevrolet Traverse входят биксеноновые фары с функцией автоматического управления дальним светом, камера заднего вида, круиз-контроль, датчик давления в шинах и дистанционный запуск двигателя.
В зависимости от комплектации Traverse можно доукомплектовать передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, рулем с обогревом, цифровым зеркалом заднего вида, на котором отображается картинка с камеры, функцией обнаружения пешеходов, мониторинга слепых зон и кругового обзора, а также мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и беспроводной зарядкой для смартфонов.
Цены на старшие комплектации — LT и Premier — будут начинаться от 3 149 000 и 3 449 000 рублей соответственно.
Конкурентами Traverse станут Ford Explorer (от 2 619 000 рублей), Honda Pilot (от 2 999 900), Toyota Highlander (от 3 226 000) и Volkswagen Terramont (от 2 799 000 рублей).
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