Hyundai Palisade готовится покорять США

Hyundai Palisade готовится покорять американский рынок

Компания Hyundai в настоящее время ведет тестирование нового габаритного внедорожника, ориентированного на американский рынок. Ожидается, что новинка будет представлена в первой половине 2019 года под именем Hyundai Palisade. Скорее всего, демонстрация автомобиля состоится в Детройте или Нью-Йорке.

По своим габаритам новинка будет самым крупным представителем бренда и разделит платформу с новым внедорожником KIA , который пока не получил названия и разрабатывается на основе концепта KIA Telluride. Ожидается, что внешний облик модели будет заимствован от Santa Fe последней генерации (на фото выше) с крупной радиаторной решеткой с сотовым рисунком и зауженной передней оптикой.

По неофициальной информации, салон Hyundai Palisade будет рассчитан на семь или восемь посадочных мест, а одним из доступных силовых агрегатов станет бензиновый 3.3-литровый двигатель с отдачей в 294 «лошади». Ожидается и появление гибридной версии модели с 400-сильной установкой на основе 3.5-литрового ДВС.

О перспективах появления корейской новинки на других рынках пока ничего не известно. Компания Hyundai планирует существенно расширить модельный ряд на американском рынке до конца десятилетия, в том числе за счет SUV с восьмиместным салоном.