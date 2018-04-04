Citroen поменял минивенам имя и поставил на них новый автомат

Если сейчас C4 Picasso и Grand C4 Picasso оснащаются 6-ступенчатым автоматом EAT6, то у переименованных C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer будет уже новый 8-ступенчатый гидромеханический агрегат фирмы Aisin с индексом EAT8 и подрулевыми переключателями передач.

По сравнению с EAT6, новая коробка позволила сократить расход топлива на 7%, к тому же, она на 2 кг легче.

Вместе с 8-ступенчатым автоматом, машины также получили и новый 160-сильный дизель BlueHDi, который пришел на смену агрегату в 150 л.с. в сочетании с прежней АКПП.

Во Франции уже принимают заказы на новинки. C4 SpaceTourer стоит от 33 850 евро (около 2,4 млн рублей), Grand C4 SpaceTourer — от 35 050 евро (около 2,48 млн рублей).

В России нынешние C4 Picasso и Grand C4 Picasso сейчас продаются с прежним 6-ступенчатым автоматом в паре с бензиновыми и дизельными моторами 1,6 по цене от 1 787 000 рублей за первую модель и от 1 734 000 рублей за вторую.