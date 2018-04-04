Lexus отзывает более 100 автомобилей в России

В них будет заменен топливный насос высокого давления.

В России отзовут 103 транспортных средства премиальной компании Lexus , выпущенные в период с января 2015 года по март 2017 года, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что при частой эксплуатации машины, эти повреждения могут привести к утечке топлива, что впоследствии может стать причиной возгорания.

Топливный насос высокого давления будет заменен на автомобилях моделей Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F.

Проверить, попадает ли машинa под отзыв, можно самостоятельно по личному VIN-коду или узнать от уполномоченных представителей изготовителя ООО « Тойота Мотор».

Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании.