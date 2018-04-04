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Lexus отзывает более 100 автомобилей в России
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Lexus отзывает более 100 автомобилей в России 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ukio Tomita / imago stock&people / Globallookpress
В них будет заменен топливный насос высокого давления.
В России отзовут 103 транспортных средства премиальной компании Lexus, выпущенные в период с января 2015 года по март 2017 года, сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что при частой эксплуатации машины, эти повреждения могут привести к утечке топлива, что впоследствии может стать причиной возгорания.
Топливный насос высокого давления будет заменен на автомобилях моделей Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F.
Проверить, попадает ли машинa под отзыв, можно самостоятельно по личному VIN-коду или узнать от уполномоченных представителей изготовителя ООО «Тойота Мотор».
Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании.
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