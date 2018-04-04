KIA работает над Soul третьего поколения

Инженеры компании KIA завершают работу над третьим поколением компактного кроссовера KIA Soul . В настоящее время автомобиль уже тестируется производителем и был не раз запечатлен на дорогах под плотным защитным камуфляжем.

Судя по всему, модель сохранит свои оригинальные кубические формы, но при этом перейдет полностью на светодиодную светотехнику. По предварительной информации, презентация KIA Soul 3 может состояться уже в нынешнем году во время одного из автосалонов в октябре.

Никакой официальной технической информации о проекте пока что нет. Ожидается, что кроссовер построят на новой платформе, но при этом сохранят существующий набор силовых агрегатов, представленных 1.6-литровым двигателем в атмосферном и турбированном варианте и 2.0-литровым блоком. Не исключено, что для третьей генерации SUV все-таки предусмотрят систему полного привода.

В настоящее время на рынке присутствует также электромобиль Soul EV, обладающий запасом хода в 180 километров. Инсайдеры предполагают, что новая версия электромобиля получит значительно более совершенную силовую установку, позволяющую преодолевать без подзарядки около 300 километров дистанции.

Напомним, что в настоящее время KIA Soul продается в России по цене от 907 тысяч рублей. В прошлом году россияне приобрели около 10.5 тысяч этих автомобилей.