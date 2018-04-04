Ещё
KIA работает над Soul третьего поколения
Далее:
Читайте также:
Ещё

KIA работает над Soul третьего поколения 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Инженеры компании KIA завершают работу над третьим поколением компактного кроссовера KIA Soul. В настоящее время автомобиль уже тестируется производителем и был не раз запечатлен на дорогах под плотным защитным камуфляжем.
Судя по всему, модель сохранит свои оригинальные кубические формы, но при этом перейдет полностью на светодиодную светотехнику. По предварительной информации, презентация KIA Soul 3 может состояться уже в нынешнем году во время одного из автосалонов в октябре.
Никакой официальной технической информации о проекте пока что нет. Ожидается, что кроссовер построят на новой платформе, но при этом сохранят существующий набор силовых агрегатов, представленных 1.6-литровым двигателем в атмосферном и турбированном варианте и 2.0-литровым блоком. Не исключено, что для третьей генерации SUV все-таки предусмотрят систему полного привода.
В настоящее время на рынке присутствует также электромобиль Soul EV, обладающий запасом хода в 180 километров. Инсайдеры предполагают, что новая версия электромобиля получит значительно более совершенную силовую установку, позволяющую преодолевать без подзарядки около 300 километров дистанции.
Напомним, что в настоящее время KIA Soul продается в России по цене от 907 тысяч рублей. В прошлом году россияне приобрели около 10.5 тысяч этих автомобилей.
Allroader.ru: последние новости
Hyundai Palisade готовится покорять американский рынок 7-местный Toyota RAV4 — ни да ни нет KIA работает над Soul третьего поколения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей89
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч93
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение