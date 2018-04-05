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Известны цены китайского клона Mercedes-Benz GLA
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Известны цены китайского клона Mercedes-Benz GLA 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: Zotye
В Поднебесной названы предварительные цены компактного кроссовера Traum Meet 3. Автомобиль, сильно похожий на модель Mercedes GLA, оценили в 80 000 юаней, что по актуальному курсу валют составляет порядка 730 000 рублей.
Напомним. Молодой бренд Traum был создан небезызвестной компанией Zotye в прошлом году. До сих пор в линейке марки присутствовала одна модель кроссовер Traum S70. Теперь же компания готовится вывести на китайский рынок компактный «паркетник» Meet 3.
Zotye
Как уже отмечалось, модель Traum Meet 3 визуально сильно смахивает на компактный немецкий кросс Mercedes-Benz GLA. Габариты модели: 4 530/1 838/1 610 мм. Размер колёсной базы — 2 685 мм. В качестве сравнения, габариты Mercedes GLA: 4 449/1 804/1 535 мм. Размер колёсной базы — 2 699 мм.
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