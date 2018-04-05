Ford и GM откажутся от нескольких моделей в пользу кроссоверов

Американские концерны Ford General Motors планируют отказаться от выпуска нескольких седанов и хэтчбеков. Как сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal, вместо этого автогиганты сосредоточатся на производстве кроссоверов и внедорожников.

Стоит уточнить, что речь идёт не о немедленном прекращении производства указанных моделей: производители не намерены заниматься разработкой машин следующих поколений. Как отмечает The Wall Street Journal , все эти автомобили в настоящее время не пользуются потребительским спросом. Все виной бум на машины сегмента SUV.

Издание отмечает, что по итогам прошлого года потребительский спрос на седаны в США сильно сократился. Единственной моделью, которая сумела практически удержать свои позиции, стал седан Toyota Camry: продажи этого автомобиля сократились всего на 0,4%. Остальные представители сегмента стабильно теряли клиентов.

Также отмечается, что все указанные выше модели Ford и General Motors, которые не получат преемников, потеряли в продажах в прошлом году от 20 до 30 процентов. К сожалению, в настоящий момент нет никакой информации о новых машинах сегмента SUV, которые планирует выпустить автогиганты.