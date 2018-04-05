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TVR примет участие в гонках на выносливость
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TVR примет участие в гонках на выносливость 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor
Компания TVR раскрыла дизайн спортпрототипа для «Ле-Мана». Британская марка стала партнером швейцарской команды Rebellion Racing, автомобиль которой дебютирует в новом сезоне гонок на выносливость WEC уже в грядущие выходные. Сотрудничество анонсировано после того, как производитель опубликовал в твиттере тизер машины класса LMP1.
Спортпрототип Rebellion построен на шасси Oreca R13 и оснащен 4,5-литровым двигателем V8 компании Gibson. Отдача агрегата составляет около 700 лошадиных сил. По предварительной информации, соглашение между фирмами предусматривает сотрудничество и в следующем сезоне.
Председатель совета директоров TVR Лес Эдгар говорит, что на его решение о возвращении в гонки повлиял Aston Martin. В ноябре прошлого года британская марка представила гоночный суперкар Vantage GTE, с которым намерена повторить успех предшественника — победителя «24 часа Ле-Мана» V8 Vantage GTE.
Возрождение бренда TVR началось в 2013 году, после продажи компании ее нынешнему владельцу — TVR Automotive Ltd. Первым делом новый собственник анонсировал программу выпуска запчастей для классических TVR, а в 2015-м объявил о разработке новой модели — суперкара Griffith.
Работа над Griffith велась совместно с Гордоном Марри и Cosworth. Публичный дебют двухдверки состоялся в сентябре 2017 года на фестивале скорости в Гудвуде. Модель получила модернизированный 506-сильный двигатель 5.0 V8 от Ford и углепластикое шасси с граунд-эффектом.
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