TVR примет участие в гонках на выносливость

Компания TVR раскрыла дизайн спортпрототипа для «Ле-Мана». Британская марка стала партнером швейцарской команды Rebellion Racing, автомобиль которой дебютирует в новом сезоне гонок на выносливость WEC уже в грядущие выходные. Сотрудничество анонсировано после того, как производитель опубликовал в твиттере тизер машины класса LMP1.

Спортпрототип Rebellion построен на шасси Oreca R13 и оснащен 4,5-литровым двигателем V8 компании Gibson. Отдача агрегата составляет около 700 лошадиных сил. По предварительной информации, соглашение между фирмами предусматривает сотрудничество и в следующем сезоне.

Председатель совета директоров TVR Лес Эдгар говорит, что на его решение о возвращении в гонки повлиял Aston Martin . В ноябре прошлого года британская марка представила гоночный суперкар Vantage GTE, с которым намерена повторить успех предшественника — победителя «24 часа Ле-Мана» V8 Vantage GTE.

Возрождение бренда TVR началось в 2013 году, после продажи компании ее нынешнему владельцу — TVR Automotive Ltd. Первым делом новый собственник анонсировал программу выпуска запчастей для классических TVR, а в 2015-м объявил о разработке новой модели — суперкара Griffith.