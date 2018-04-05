Украсть за 60 секунд: что воруют с авто

Autonews рассказал, какие детали автомобилей предпочитают воры.

Не обходят грабители и автомобили сервисов каршеринга. По данным одного из них, Belkacar, чаще машины возвращаются без щеток для очистки от снега, омывающей жидкости и дворников.

Между тем управляющая продуктом управления розничного страхования РЕСО-Гарантия Ирина Ольшанская отметила, что в целом детали воруют не так уж часто: кражи внешних штатных элементов составляют десятые доли процента от общего числа страховых случаев по КАСКО, а элементов салона, колес и дополнительного оборудования — сотые доли.