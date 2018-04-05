Украсть за 60 секунд: что воруют с авто 

Autonews рассказал, какие детали автомобилей предпочитают воры.
Главной «приманкой» для грабителей являются фары таких машин, как Volvo XC70 и XC90, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Land Rover Discovery. По словам гендиректора АвтоСпецЦентра KIA Каширка Сергея Ворновского, причиной тому — их дороговизна и возможность снять деталь быстро и без специального оборудования.
Также воров интересуют зеркала, M-рули и блоки климат-контроля BMW и запасные колеса, укрепленные под днищем кроссоверов Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
Не обходят грабители и автомобили сервисов каршеринга. По данным одного из них, Belkacar, чаще машины возвращаются без щеток для очистки от снега, омывающей жидкости и дворников.
Между тем управляющая продуктом управления розничного страхования РЕСО-Гарантия Ирина Ольшанская отметила, что в целом детали воруют не так уж часто: кражи внешних штатных элементов составляют десятые доли процента от общего числа страховых случаев по КАСКО, а элементов салона, колес и дополнительного оборудования — сотые доли.
Ранее МВД сообщило, что в 2017 году в России на 15% реже стали угонять автомобили, чем годом ранее. Таких случаев было зафиксировано 21,8 тысяч.