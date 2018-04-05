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Каким будет новый SUV-флагман Kia
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Флагманский седан Kia станет основой для нового большого кроссовера 

Автовести 52 минуты назад
Фото: Kia
Большой семиместный кроссовер Kia Telluride был представлен в качестве концепта на автосалоне в Детройте пару лет назад. И ему, судя по всему, уготовано вполне светлое будущее на конвейере: этой зимой проекту серийного Telluride дали зеленый свет, а теперь подоспели и первые интересные подробности.
О том, что проекту большого семейного кроссовера Telluride дали зеленый свет, главный дизайнер марки, Петер Шрайер, заявлял еще на автосалоне в Детройте, в рамках пресс-конференции с представителями австралийских СМИ. Говоря о перспективах этой модели, Шрайер тогда признал, что в данный момент в компании ведется работа над серийной версией Telluride.
На тот момент о серийном кроссовере не было известно никаких подробностей, однако на днях главный маркетолог Kia на американском рынке, Орт Хедрик, поделился кое-какими интересными фактами. По его словам, платформа флагманского седана марки, Kia K900, в нашей стране известного как Quoris, скоро станет основой для нового большого кроссовера марки, и у компании уже есть все необходимые компоненты для презентации такой модели. Никаких других больших SUV от Kia, кроме Telluride, на горизонте нет, так что едва ли Хедрик имел в виду какую-то другую модель.
У седана Quoris — задний или полный привод в зависимости от модификации, а в моторную гамму входят уже знакомые по предыдущим поколениям атмосферники V6 и V8 мощностью 334 и 424 л.с. соответственно, а также новый 3,3-литровый V6 турбо мощностью 370 л.с.. Прототип Telluride, представленный в Детройте два года назад, оснащался гибридной силовой установкой из 3,5-литрового V6 мощностью 270 л.с. и 130-сильного электромотора. Концепт был семиместным, а по колесной базе примерно на 12 сантиметров превосходил кроссовер Sorento.
Такая крупная модель доберется далеко не до всех рынков, и в руководстве компании уже дали это понять. Например, главный дизайнер европейского подразделения Kia Грегори Желом заявил, что в Европе такую модель ждать не стоит: рынок Старого Света вполне комфортно себя чувствует и с немаленьким Sorento.
Но ключевые рынки для потенциального корейского SUV-флагмана были обозначены, и для российских поклонников марки это может быть интересно: в первую очередь Telluride ожидаемо нацелится на Америку, однако в ходе пресс-конференции также был упомянут и рынок России. Как пояснил Желом, компанию вдохновляют результаты российских продаж модели Mohave, и Telluride, которому прочат роль преемника Mohave, вполне может прижиться на российском рынке.
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