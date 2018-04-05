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Не все регионы РФ готовы к Эра-Глонасс
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Не все регионы РФ готовы к Эра-Глонасс 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Представители Приморского края обратились к президенту России с новым предложением по поводу внедрения системы Эра-Глонасс.
Напомним, согласно нововведениям, уже через неделю абсолютно все владельцы автобусов и или транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, должны будут сообщать о своём местонахождении только используя систему оперативного реагирования в ЧС. Утверждён закон был в конце зимы текущего года. Он предполагает оснащение кнопкой системы Эра-Глонасс всех коммерческих автомобилей.
Эта инициатива была встречена без особого энтузиазма практически всеми регионами страны. А администрация Приморья и вовсе попросила Путина продлить временный порядок действия закона, так как начиная с середины лета все ввозимые иномарки не смогут получить систему Эро-Глонасс из-за отсутствия законодательной базы для этого. Ведь чиновники утвердили только порядок работы для автомобилей, которые производятся внутри страны. А вот как поступать с подержанными машинами из зарубежья, пока неясно.
В настоящее время иномарки с пробегом прямо на таможнях оснащают необходимым оборудованием и только после этого выдают документы на регистрацию. Однако жители ДФО не считают внедрение этой системы актуальной мерой конкретно для них, так как в тайге далеко не везде доступна спутниковая связь. Чиновники же сообщают, что с помощью новых норм появится возможность бороться с нарушениями в сфере перевозок.
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