Не все регионы РФ готовы к Эра-Глонасс

Представители Приморского края обратились к президенту России с новым предложением по поводу внедрения системы Эра-Глонасс.

Напомним, согласно нововведениям, уже через неделю абсолютно все владельцы автобусов и или транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, должны будут сообщать о своём местонахождении только используя систему оперативного реагирования в ЧС. Утверждён закон был в конце зимы текущего года. Он предполагает оснащение кнопкой системы Эра-Глонасс всех коммерческих автомобилей.

Эта инициатива была встречена без особого энтузиазма практически всеми регионами страны. А администрация Приморья и вовсе попросила Путина продлить временный порядок действия закона, так как начиная с середины лета все ввозимые иномарки не смогут получить систему Эро-Глонасс из-за отсутствия законодательной базы для этого. Ведь чиновники утвердили только порядок работы для автомобилей, которые производятся внутри страны. А вот как поступать с подержанными машинами из зарубежья, пока неясно.

В настоящее время иномарки с пробегом прямо на таможнях оснащают необходимым оборудованием и только после этого выдают документы на регистрацию. Однако жители ДФО не считают внедрение этой системы актуальной мерой конкретно для них, так как в тайге далеко не везде доступна спутниковая связь. Чиновники же сообщают, что с помощью новых норм появится возможность бороться с нарушениями в сфере перевозок.