Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества 

Московские автомошенники придумали новый способ вымогательства, сообщает «Московский комсомолец».
Три дня назад 40-летний москвич, подойдя к своему автомобилю, припаркованному на подземной стоянке на Верхней Красносельской улице в центре города, обнаружил напечатанную на принтере записку.
Послание содержало угрозу обнаружения водителем «настоящего фена/кокса/гашиша» или «грязного ствола» в своей машине, если к 23:00 того же дня он не перечислит 30 тысяч рублей на счет мошенников.
Обследовав автомобиль, мужчина нашел под ковриком небольшой пакетик с белым веществом, которое оказалось солью, и обратился в полицию.
Собеседник издания в правоохранительных органах отметил, что в первый раз сталкивается с подобным видом мошенничества, однако выразил уверенность, что не в последний. По его словам, в Москве может действовать банда, специализирующаяся на нем.
Ранее СМИ сообщили, какие детали автомобилей предпочитают воры. Так, главной «приманкой» для них оказались фары таких машин, как Volvo XC70 и XC90, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Land Rover Discovery. Также грабителей интересуют зеркала, M-рули и блоки климат-контроля BMW и запасные колеса, укрепленные под днищем кроссоверов Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.