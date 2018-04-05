Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества

Московские автомошенники придумали новый способ вымогательства, сообщает « Московский комсомолец ».

Три дня назад 40-летний москвич, подойдя к своему автомобилю, припаркованному на подземной стоянке на Верхней Красносельской улице в центре города, обнаружил напечатанную на принтере записку.

Послание содержало угрозу обнаружения водителем «настоящего фена/кокса/гашиша» или «грязного ствола» в своей машине, если к 23:00 того же дня он не перечислит 30 тысяч рублей на счет мошенников.

Обследовав автомобиль, мужчина нашел под ковриком небольшой пакетик с белым веществом, которое оказалось солью, и обратился в полицию.