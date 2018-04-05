УАЗ начал продажи запчастей через интернет-магазин

УАЗ начал экспортные продажи запчастей через интернет-магазин

Для on-line заказа клиентам доступны более 2 тыс. наименований оригинальных запчастей и аксессуаров для всех моделей.

Заказы принимаются из стран СНГ (Туркменистан, Азербайджан, Армения, Узбекистан), из Европы (Италия, Черногория, Чехия, Венгрия, Греция, Германия, Сербия, Болгария, Молдавия, Литва).

Кроме того, компания готова отправить заказы и в другие страны, среди них Куба, Гана, Китай, Либерия, Никарагуа, ОАЭ, Парагвай, Мексика, Эквадор, Перу, Гаити, Сенегал, КНДР, Доминиканская республика, Египет, Панама, Филиппины, Боливия, Вьетнам и другие.

Первая отгрузка запчастей состоялась в начале этой недели в Чили путем авиасообщения.

Доставка заказов будет осуществляться с центрального логистического комплекса УАЗ площадью более 4 тыс. кв. метров, расположенного в Подмосковье. Срок доставки заказа может составить от 2 до 10 дней в зависимости от местонахождения заказчика.

Ранее сообщалось, что автозавод в феврале открыл онлайн-магазин одежды. Продажи новых автомобилей УАЗ в России в первом квартале 2018 года упали на 24%, до 7,4 тыс. штук, в том числе в марте падение составило 38%, до 2,8 тыс. штук.