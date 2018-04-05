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ЗАЗ превратили в беспилотник
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На Украине сделали беспилотный ЗАЗ 

Автовести 5 часов назад
Фото: Инфоком ЛТД
Бюджетный ЗАЗ Lanos (клон Chevrolet Lanos) — одна из самых доступных и массовых моделей на украинском рынке. Именно эта модель стала основой для разработки первого украинского автомобиля-беспилотника, подготовленного местной компанией "Инфоком".
Беспилотный ЗАЗ Lanos оснащен системой автономного управления Pilotdrive, разработанной инженерами украинской компании "Инфоком". Как пишет издание Ain, аппаратная часть комплекса закупается за рубежом, а вот программная разработана украинскими специалистами самостоятельно.
"Арсенал" беспилотника — стандартный: система камер, радаров, тепловизоров и датчиков, так что автомобиль способен ориентироваться в пространстве в том числе и в темное время суток. Автоматика обучена распознавать дорожную разметку, знаки, пешеходов и животных. Как уверяют разработчики, в случае возникновения препятствия система реагирует почти моментально: анализ ситуации и принятие решения происходят за доли секунды.
При движении по маршруту система ориентируется на данные навигации, и в ближайших планах разработчиков — "научить" машину распознавать ямы и неровности на дороге. На дорогах ЗАЗ-беспилотник появляется только с водителем за рулем — движению полностью автономного транспорта по украинским дорогам пока что мешает законодательство.
Система еще тестируется и дорабатывается, однако в планах разработчиков — довести ее до состояния готового продукта и запустить продажи. Интересно, что Pilotdrive планируют продавать как готовый комплект для установки на любой автомобиль. Как сообщает BBC, вывести свой проект на украинский рынок разработчики планируют через четыре года.
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