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Новый Audi S6 Avant дебютирует до конца года
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Новый Audi S6 Avant дебютирует до конца года 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Audi
Немецкий производитель готовится представить новое дополнение к линейке Audi в виде модификации S6 Avant.
Достоверные источники указывают, что под капотом предстоящего автомобиля расположится 2,9-литровый двухтурбинный V6, доступный в Porsche Panamera, который станет единственным мотором для модели. Несмотря на то, что этот агрегат более компактный, нежели уходящий 4,0-литровый V8, он будет производить примерно 450 лошадиных сил, чего вполне достаточно, дабы достигать разгона от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.
Данный прототип Audi S6 Avant 2019 модельного года, изображенные на снимках, был сфотографирован во время зимних испытаний с достаточно внушительным слоем камуфляжа. Однако, как только вся маскировка будет снята, клиенты компании должны увидеть весьма агрессивный дизайн, а также новые передние и задние бампера, увеличенные воздухозаборники, массивные колесные диски и квадратные выхлопные трубы.
Новый S6 Avant будет иметь интерьер, значительно отличающийся от уходящей модели. Внутри разместятся 10,1-дюймовая информационно-развлекательная система и дополнительный 8,6-дюймовый дисплей, отвечающий за климат-контроль. Касательно отделки, автопроизводитель украсит интерьер модели новыми значками «S», элементами из углеродного волокна и новым спортивным рулевым колесом.
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